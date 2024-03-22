Стало известно, почему Промес стал резидентом ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения. По данным Metaratings.ru, футболисту рассказали, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

В конце 2023 года Промес получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.