Стало известно, почему Промес стал резидентом ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения. По данным Metaratings.ru, футболисту рассказали, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.
В конце 2023 года Промес получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.