Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стало известно, почему Промес стал резидентом ОАЭ

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения. По данным Metaratings.ru, футболисту рассказали, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

    В конце 2023 года Промес получил резидентскую визу ОАЭ, что упростило для него пересечение границы арабского государства.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Названа сумма, которую «Спартак» может взыскать с Промеса 12
    Генсек РФС сказал, является ли позорной для российского футбола ситуация с Промесом 5
    В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ 14
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1711105954
    Ошибка резидента (2023) .Конец операции "Резидент" (2024).Судьба резидента (2026), Возвращение резидента (....)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+