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    • Карпин назвал двух футболистов сборной России, которые неудачно вошли в игру с Сербией

    Карпин назвал двух футболистов сборной России, которые неудачно вошли в игру с Сербией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Сербией (4:0) объяснил замену двух игроков в перерыве.

    – Почему Волкова заменили после первого тайма?

    – А вы не видели почему? Не вошел он в игру, как и Обляков. Все было здорово при обороне, но при игре с мячом были проблемы. Ничего страшного, такое бывает.

    – Почему Глебов подстраивался пятым защитником, когда сборная России играла без мяча?

    – А какая разница, как обороняться – в четыре или пять защитников? В пять было безопаснее. Задача сыграть на ноль против десятерых соперников, конечно, стояла.

    • Защитник Сергей Волков и полузащитник Иван Обляков вышли в стартовом составе сборной России, но были заменены в перерыве.
    • 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Парагваем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    neim
    1711108859
    " ... Почему Волкова заменили после первого тайма? – А вы не видели почему? Не вошел он в игру, как и Обляков. Все было здорово при обороне, но при игре с мячом были проблемы. Ничего страшного, такое бывает. ..." Во рыбина "даёт" стране угля ! А как же слова о том, что в сборную вызываются сильнейшие на данный момент игроки ?
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