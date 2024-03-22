Карпин назвал двух футболистов сборной России, которые неудачно вошли в игру с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Сербией (4:0) объяснил замену двух игроков в перерыве.

– Почему Волкова заменили после первого тайма?

– А вы не видели почему? Не вошел он в игру, как и Обляков. Все было здорово при обороне, но при игре с мячом были проблемы. Ничего страшного, такое бывает.

– Почему Глебов подстраивался пятым защитником, когда сборная России играла без мяча?

– А какая разница, как обороняться – в четыре или пять защитников? В пять было безопаснее. Задача сыграть на ноль против десятерых соперников, конечно, стояла.