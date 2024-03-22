Мостовой о матче Россия — Сербия: «Результат не отражает действительность, во втором тайме переключил на хоккей»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что решения судьи помогли национальной команде добиться крупной победы в матче с Сербией (4:0).

«Конечно, результат этой игры не отражает действительность. Ключевой момент – удаление в начале игры по сути. Как по мне, это не красная карточка. Это уже сломало игру. После этого уже все стало ясно.

До игры я считал нашу сборную фаворитом, а после удаления у сербов – тем более. Скажу честно, второй тайм я уже не смотрел. Переключил на хоккей.

Я еще до матча сказал, что сербы приедут спокойно играть в дружеском режиме. Многие футболисты играют в своих чемпионатах, поэтому они не будут играть в старте. Поэтому и считал Россию фаворитом.

Но, повторюсь, ключевой момент – удаление. Когда даешь пенальти, можно дать желтую, но не красную. Судья начудил немножко. Хотя как начудил... помог просто», – сказал Мостовой.