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    • Мостовой о матче Россия — Сербия: «Результат не отражает действительность, во втором тайме переключил на хоккей»

    Мостовой о матче Россия — Сербия: «Результат не отражает действительность, во втором тайме переключил на хоккей»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что решения судьи помогли национальной команде добиться крупной победы в матче с Сербией (4:0).

    «Конечно, результат этой игры не отражает действительность. Ключевой момент – удаление в начале игры по сути. Как по мне, это не красная карточка. Это уже сломало игру. После этого уже все стало ясно.

    До игры я считал нашу сборную фаворитом, а после удаления у сербов – тем более. Скажу честно, второй тайм я уже не смотрел. Переключил на хоккей.

    Я еще до матча сказал, что сербы приедут спокойно играть в дружеском режиме. Многие футболисты играют в своих чемпионатах, поэтому они не будут играть в старте. Поэтому и считал Россию фаворитом.

    Но, повторюсь, ключевой момент – удаление. Когда даешь пенальти, можно дать желтую, но не красную. Судья начудил немножко. Хотя как начудил... помог просто», – сказал Мостовой.

    • 25 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч – против Парагвая.
    • В российском хоккее проходят матчи серий 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1711092154
    Всё верно. Поступил также, хоккейный Спартак порадовал.
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    SLADE2019
    1711096673
    Если этот матч отражает действительность, то сербам пора завязывать с футболом.
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    СпорЦмен
    1711097113
    Я так, удаление разглядел.
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