Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Генсек РФС сказал, является ли позорной для российского футбола ситуация с Промесом

    Генсек РФС сказал, является ли позорной для российского футбола ситуация с Промесом

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

    «Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар.

    Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады. Это больше вопрос к «Спартаку», нежели к лиге», – сказал Митрофанов.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ 12
    «Спартак» начал рассматривать игроков на замену Промесу 33
    Геркус призвал прощаться с Промесом 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+