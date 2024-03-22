Генсек РФС сказал, является ли позорной для российского футбола ситуация с Промесом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар.

Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады. Это больше вопрос к «Спартаку», нежели к лиге», – сказал Митрофанов.