Генсек РФС сказал, является ли позорной для российского футбола ситуация с Промесом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом.
«Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар.
Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады. Это больше вопрос к «Спартаку», нежели к лиге», – сказал Митрофанов.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.