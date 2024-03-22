Миранчуки прокомментировали победу над Сербией

Полузащитники сборной России братья Алексей и Антон Миранчуки поделились эмоциями после матча с Сербией (4:0), в котором забили по голу.

– Приходилось раньше забивать вдвоем в одном матче?

Алексей: Забивали, но это редкая история. Сейчас тем более, потому что встречаемся только в сборной. В прошлой игре, когда забили вдвоем – выиграли, сейчас выиграли, поэтому нужно так делать как можно чаще!

– Что можете сказать про игру?

Антон: Отличный соперник! Спасибо, что приехали и согласились на этот матч. Было приятно играть и проверить свои силы. Отличная игра получилась.

Алексей: Да, даже учитывая то, что команда осталась вдесятером. Когда они оборонялись вдесятером в своей штрафной – это было не просто вскрыть. Мы показали хорошее движение, хороший комбинационный футбол, ну и забили четыре гола – приятно!

– Насколько приятно играть на полном стадионе при такой поддержке?

Алексей: Это безусловно большой плюс для нас. Приятно играть, спасибо всем, кто пришел, даже не в самую теплую погоду. Болельщики сделали атмосферу, в которой играть было тепло!

Антон: Мы в первую очередь играем для болельщиков, они поддерживают нас и гонят вперед. Это прекрасное чувство!

– Возвращаясь к тому, что вы оба забили в одном матче – это было вашим сокровенным желанием?

Антон: Да вот Леша перед игрой сказал, что было бы классно, если бы мы сегодня вдвоем забили. Было бы отлично! Мы вышли и забили вдвоем.

– Так и было?

Алексей: Все как он сказал!

– Что тогда скажете перед игрой с Парагваем?

Алексей: Один вечерочек «отпразднуем», все молодцы! Но сейчас будет не менее, а может быть и более качественный соперник. Осталось несколько дней. Поэтому будем готовится к игре, восстанавливаться и ждем всех на трибунах! До встречи!