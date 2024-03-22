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    • Губерниев выделил двух игроков в сборной России после матча с Сербией

    Губерниев выделил двух игроков в сборной России после матча с Сербией

    Журналист Дмитрий Губерниев после товарищеского матча Россия – Сербия (4:0) отметил игру Александра Головина и Арсена Захаряна.

    «Жалко, что матч Россия – Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гайича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гайича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить! Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника.

    Но давайте наших все же похвалим! 4 забили! Не пропустили. Полный стадион.

    Понравился Захарян. И, разумеется, Головин. Объективно он – чуть другой уровень», – написал Губерниев.

    • Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.
    • Захарян появился на поле на 65-й минуте и отметился голевым пасом.

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    Источник: телеграм-канал Реальный Губер

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