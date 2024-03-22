Губерниев выделил двух игроков в сборной России после матча с Сербией

Журналист Дмитрий Губерниев после товарищеского матча Россия – Сербия (4:0) отметил игру Александра Головина и Арсена Захаряна.

«Жалко, что матч Россия – Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гайича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гайича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить! Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника.

Но давайте наших все же похвалим! 4 забили! Не пропустили. Полный стадион.

Понравился Захарян. И, разумеется, Головин. Объективно он – чуть другой уровень», – написал Губерниев.