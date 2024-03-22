Бубнов высказался о победе России над Сербией

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре национальных команд России и Сербии в товарищеском матче, который закончился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.

«За последние два года это был самый сильный соперник у сборной России. И если брать качество игры, то команда Валерия Карпина провела свой лучший матч на этом отрезке. Сербы были переиграны по всем статьям: уже в первом тайме стало понятно, что игра сделана, соперник будет обыгран, причем, возможно, с крупным счетом.

План Карпина на игру сработал: удалось нейтрализовать самую сильную линию у сербов – полузащиту. Три атакующих игрока у соперника фактически были отрезаны. Мы действовали в одного нападающего с двумя инсайдами и Головиным в роли плеймейкера. К двум центральным защитникам при оборонительных действиях добавлялся Глебов, эта схема наиграна еще в «Ростове». Удавалось создавать плотность, перекрывать зоны, игроки друг друга страховали.

Когда атаковали, то крайние защитники действовали широко, а в середине поля у нас был мощный атакующий кулак. Обляков, Головин, Миранчук должны были вклиниваться в оборону сербов, Тюкавин играть на острие. При потере мяча сборная прессинговала на половине поля соперника, на своей половине не позволяла держать мяч.

Пенальти был стопроцентным, судья разобрался, да и поскольку явный выход один на один был, судья красную карточку уместно показал. После этого эпизода получили большое преимущество, когда забили второй, то игра была сделана.

Но такой парадоксальный момент: в первом тайме мы сербов переигрывали, однако у них были три явных голевых момента, да ещe со стандарта могли забить. То есть потенциально четыре забитых мяча: в двух случаях Сафонов спас, дважды сербские игроки не попали.

Ничуть не принижая заслуг нашей сборной, хотелось бы отметить, что сербы произвели плохое впечатление на меня. Да, не приехали некоторые лидеры, но и имеющимся составом могли бы сыграть лучше. Россия для них, такое впечатление, вообще не раздражитель, играли не в полную силу.

Что они думали, легко возьмут победу? Можно предположить, что они такой игры от наших футболистов не ожидали, во втором тайме вообще бросили играть. Просто никакие были. В плане отдачи даже Камерун лучше выглядел, но это в любом случае проблемы Сербии, а не нашей сборной», – написал Бубнов.