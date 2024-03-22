Реакция Мостового на разгромную победу сборной России над Сербией

Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.

Сербы с 21-й минуты играли вдесятером.

«После счета 2:0 я перестал смотреть эту игру. Мне было вообще не интересно. На что там было смотреть?

Судья сломал игру. Это не красная карточка сто процентов. В таких матчах нельзя давать такие карточки.

После удаления никакого интереса эта игра не представляла. Борьбы не было, скоростей высоких тоже. Все буднично», – сказал Мостовой.