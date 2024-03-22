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    • Реакция Мостового на разгромную победу сборной России над Сербией

    Реакция Мостового на разгромную победу сборной России над Сербией

    Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии.

    • Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Сербы с 21-й минуты играли вдесятером.

    «После счета 2:0 я перестал смотреть эту игру. Мне было вообще не интересно. На что там было смотреть?

    Судья сломал игру. Это не красная карточка сто процентов. В таких матчах нельзя давать такие карточки.

    После удаления никакого интереса эта игра не представляла. Борьбы не было, скоростей высоких тоже. Все буднично», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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