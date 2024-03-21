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    • Карпин ответил на вопросы о составе сборной России на матч с Парагваем

    Карпин ответил на вопросы о составе сборной России на матч с Парагваем

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается существенно изменить состав команды в следующей игре.

    • Сегодня россияне разгромили Сербию (4:0) в товарищеском матче.
    • Следующий соперник – Парагвай (25 марта).

    – Можете сравнить Сербию и Парагвай? Ротация будет серьезная?

    – Ротация будет, не знаю стопроцентная или нет. Стилистически абсолютно не похожи. С точки зрения качества игры, тоже абсолютно разные.

    С точки зрения качества игроков очень сильные сербы, но и у Парагвая, если брать в отдельности, очень хорошие футболисты.

    – Сильно будет отличаться состав на игру с парагвайцами?

    – Думаю, что достаточно.

    – С чем будут связаны изменения?

    – С физическим состоянием футболистов. Хотя не думаю, что физически ребята после такой игры не будут готовы играть со сборной Парагвая.

    Но есть ребята, которые приехали из Европы, надо им дать сыграть, почувствовать себя на этом уровне. Не могу сказать, что будет совсем другой состав, но изменения будут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2024 23:36
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