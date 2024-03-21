Карпин прокомментировал разгромную победу России над Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранного товарищеского матча против Сербии (4:0).

– Как оцените концентрацию Матвея Сафонова?

– Идеальная. Потащил тяжелый мяч в концовке, с бровки казалось, что уже будет гол.

– Какие сложности с тренерской точки зрения у вас были по ходу матча? Глебов говорил, что команда чуть‑чуть после удаления подрасслабилась, из‑за чего был разговор в перерыве.

– Это не первый раз уже, такое со многими командами бывает – и в «Ростове» тоже случалось. Боялся, что это произойдет, да это и произошло в концовке первого тайма, когда у наших ворот сербы вдесятером создали два момента.

Пришлось напихать в перерыве, был так называемый «пихач». Обратили внимание на это, чтобы никто не расслаблялся. Сказал, чтоб забили еще два‑три мяча, а уже потом можно было отдыхать.

– Не расслабится ли команда перед матчем с Парагваем после такой победы над Сербией?

– Давайте быть объективными. Мне честно хотелось, чтобы не было удаления у сборной Сербии. Хотелось посмотреть на футбол в равных составах, и как бы мы выглядели против 11 сербов.

Естественно, тогда могло быть поражение сборной России, но информации было бы намного больше по игре. Хотелось больше конкурентности. Готовились к матчу, знали, что они будут прессинговать и работали над выходом из обороны.

– А почему не получилось конкуренции?

– Потому что было удаление. Доброе утро.

– Всем довольны?

– Удаление сыграло большую роль. Если отбросить все эти вещи, то концовка первого тайма не понравилась. После 2:0 и преимущества мы чуть расслабились, поверили в себя. Это не понравилось.

– Было бы лучше, если бы не удаляли Гайича?

– 100%. Не знаю, было бы хуже с точки зрения результата, но с точки зрения получения информации было бы хорошо проверить себя на уровне этого соперника. Информацию сегодня мы не получили, можно считать. А с точки зрения результата довольны, это понятно.

– Что понравилось в игре сборной?

– Персоналии не хочу выделять. Делать анализ игры по первым 20 минутам… можно, наверное. Правильно это будет? Нет. Только 20 минут анализировать? Хотя тоже информацию какую‑то получили.

Глобальную оценку давать игрокам неправильно. Да, многое понравилось, понятно, что можно было и лучше… но больше всего понравился настрой и желание футболистов. После перерыва увидел, что ребята услышали меня.

– Как вам полные трибуны?

– Конечно, ребята бегут. Вы же видели, молодой человек выбежал, даже его не догнали. Надо его брать! Физически хорошо готов. Когда трибуны полные – это придает сил.