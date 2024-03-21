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    Захарян прокомментировал отмену его гола в ворота Сербии

    Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался после разгромной победы над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

    – Какие эмоции?

    – Всe отлично. Мы выиграли, это главное. Классная атмосфера, счет – 4:0.

    – Ваш гол отменили из‑за офсайда, не расстроились?

    – Чуть‑чуть, хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал голевую передачу. Всe нормально.

    – В эпизоде с вашей голевой передачей казалось, что мяч после вашего касания летел в ворота, но Сергеев решил перестраховаться.

    – Это нормально, ничего страшного. Это футбол, главное – победа.

    • Захаряна впервые вызвали в сборную после летнего перехода в «Сосьедад».
    • Он ранее не забивал за национальную команду.
    • Хавбек сыграл на стадионе «Динамо» впервые с августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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