Захарян прокомментировал отмену его гола в ворота Сербии

Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался после разгромной победы над Сербией (4:0) в товарищеском матче.
– Какие эмоции?
– Всe отлично. Мы выиграли, это главное. Классная атмосфера, счет – 4:0.
– Ваш гол отменили из‑за офсайда, не расстроились?
– Чуть‑чуть, хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал голевую передачу. Всe нормально.
– В эпизоде с вашей голевой передачей казалось, что мяч после вашего касания летел в ворота, но Сергеев решил перестраховаться.
– Это нормально, ничего страшного. Это футбол, главное – победа.
- Захаряна впервые вызвали в сборную после летнего перехода в «Сосьедад».
- Он ранее не забивал за национальную команду.
- Хавбек сыграл на стадионе «Динамо» впервые с августа.