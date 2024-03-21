Захарян прокомментировал отмену его гола в ворота Сербии

Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался после разгромной победы над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

– Какие эмоции?

– Всe отлично. Мы выиграли, это главное. Классная атмосфера, счет – 4:0.

– Ваш гол отменили из‑за офсайда, не расстроились?

– Чуть‑чуть, хотелось отличиться, но ничего страшного, я отдал голевую передачу. Всe нормально.

– В эпизоде с вашей голевой передачей казалось, что мяч после вашего касания летел в ворота, но Сергеев решил перестраховаться.

– Это нормально, ничего страшного. Это футбол, главное – победа.