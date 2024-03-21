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    • Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

    Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что у представителей УЕФА нет последовательности в отношении России и Израиля.

    «Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всeм том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях.

    Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее – обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль.

    Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией. В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир.

    В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», – рассказал Митрофанов.

    • Вероятно, команды из России смогут вернуться в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА только после завершения СВО.
    • Бан действует с конца февраля 2022 года.
    • Конфликт с участием Израиля обострился прошлой осенью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии (15)
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    Цугундeр
    1711028064
    Непонятливые Генсеки это ,конечно , тяжёлое наследие прошлого..светлого будущего . (
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    timon2401
    1711028205
    Ну наверное потому что Иордания, Палестина, Сирия и далее, это не Англия, Франция, Италия и далее... Кто платит, тот музыку и заказывает.. Как не нам это в Р.Ф. не знать то)) когда президент то выбран ещё до "выборов"
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    ...уефан
    1711028955
    ...сложно чиновнику от спорта на двух стульях усидеть, однажды жопу не порвав... У этого пока получается)...
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    Алексей З
    1711029125
    Наверно потому , что Израль -это жертва террорестического нападения ХАМАС , а на нас никто не нападал, не расстреливал мирных жителей , не захватывал заложников. Ну никак нельзя сравнивать Россию и Израиль. Митрофанов всё это понимает , но "включает" наивника.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1711030905
    Потому что уефой руководят из Америки, как там скажут, так и будет. А если проявят самостоятельность и не послушание, то будет как с Платини и Блаттером - уголовное дело.
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    MazaiNN
    1711031825
    УЕФА свою позицию объяснить сможет. Только кому???
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    САНЁК17
    1711032442
    Конечно евреем можно
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