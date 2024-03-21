Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что у представителей УЕФА нет последовательности в отношении России и Израиля.

«Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всeм том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях.

Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее – обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль.

Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией. В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир.

В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», – рассказал Митрофанов.