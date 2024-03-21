Бубнов назвал фаворита матча Россия — Сербия

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящем сегодня товарищеском матче Россия – Сербия.

«Сербия целенаправленно готовится к чемпионату Европы, поэтому стоит ожидать от нее серьезного настроя. Состав у соперников очень сильный. Большинство игроков выступают в ведущих заграничных чемпионатах. Для нашей же команды эта встреча предоставляет отличную возможность проверить свои силы с топовым соперником. Россияне однозначно уступают в классе.

Сербы – фавориты, но дать конкретный прогноз на матч невозможно, потому что трудно даже предположить, какой состав выберет Карпин. С большой долей вероятности с первых минут выйдут на поле Сафонов, Осипенко и Головин. По остальным такой уверенности нет. Поэтому невозможно представить, в какой футбол будет играть российская команда.

В этом противостоянии интересно посмотреть на то, какую тактику выберут на матч обе сборные, а также на уровень футбола. Сумеет ли наша сборная играть на равных с участниками последнего чемпионата мира, или же будет действовать вторым номером? Скорее всего, нас ждет игра россиян от обороны.

Объективно, Карпин вызвал практически всех лучших на сегодня. Вопросы возникают только по Александру Соболеву. Разве футболист не может сыграть один-два слабых матча? Непонятно, кто в его отсутствие будет бороться за верховые мячи в чужой штрафной площади.

Просто теряется смысл приглашения фланговых полузащитников Пиняева и Зиньковского, которые могут эффективно навешивать. У сербов же мощная высокорослая центральная защита, которую переиграть на втором этаже будет практически невозможно без габаритных нападающих.

Большая проблема сборной – это отсутствие костяка. Да, этих футболистов уже вызывали неоднократно, но команда не провела даже два матча кряду плюс-минус в одном составе. Отсюда и отсутствие стабильности, а это может сыграть с командой злую шутку. Ни в одной ведущей команде нет такого. В текущих условиях можно понять логику Карпина, который в каждой игре идет на эксперименты, но и результата тогда не стоит ждать», – написал Бубнов.