В РФС назвали сложности в организации матчей России против Аргентины и Бразилии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного проведения товарищеских матчей сборной России с Аргентиной и Бразилией.
– Молодежка ездила в турне по Южной Америке. У основной команды есть похожие перспективы?
– Основная сборная – это игроки, которые работают в клубах РПЛ. Нам надо учитывать их интересы. Поэтому пока мы предпочитаем играть в России.
– У вас были контакты с Аргентиной, Бразилией?
– Какие-то были, но это все очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.
- 21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта – с Парагваем.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России еще ни разу не играла с соперниками из Европы или Южной Америки