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    • В РФС назвали сложности в организации матчей России против Аргентины и Бразилии

    В РФС назвали сложности в организации матчей России против Аргентины и Бразилии

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного проведения товарищеских матчей сборной России с Аргентиной и Бразилией.

    – Молодежка ездила в турне по Южной Америке. У основной команды есть похожие перспективы?

    – Основная сборная – это игроки, которые работают в клубах РПЛ. Нам надо учитывать их интересы. Поэтому пока мы предпочитаем играть в России.

    – У вас были контакты с Аргентиной, Бразилией?

    – Какие-то были, но это все очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.

    • 21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта – с Парагваем.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная России еще ни разу не играла с соперниками из Европы или Южной Америки

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    Источник: «Чемпионат»

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