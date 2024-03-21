В РФС назвали сложности в организации матчей России против Аргентины и Бразилии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного проведения товарищеских матчей сборной России с Аргентиной и Бразилией.

– Молодежка ездила в турне по Южной Америке. У основной команды есть похожие перспективы?

– Основная сборная – это игроки, которые работают в клубах РПЛ. Нам надо учитывать их интересы. Поэтому пока мы предпочитаем играть в России.

– У вас были контакты с Аргентиной, Бразилией?

– Какие-то были, но это все очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.