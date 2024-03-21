«Спартак» начал рассматривать игроков на замену Промесу

«Спартак» рассматривает на замену нападающему Квинси Промесу игроков в возрасте от 21 до 24 лет и готов потратить около 10-15 миллионов евро. По данным Metaratings.ru, потенциальных новичков смотрят в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.