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    «Спартак» начал рассматривать игроков на замену Промесу

    «Спартак» рассматривает на замену нападающему Квинси Промесу игроков в возрасте от 21 до 24 лет и готов потратить около 10-15 миллионов евро. По данным Metaratings.ru, потенциальных новичков смотрят в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1711004182
    да видно надолго застрял Антоха
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    SLADE2019
    1711004976
    Дошло до тугодумов. А раньше не надо было рассматривать? Промес, что кудесник? Ослу понятно, что надо искать такого, которого можно будет перепродать. Но в способности наших менеджеров, я не особо верю. За такую немалую для РПЛ сумму приобретут очередного середнячка. Безусловно, хотелось бы ошибиться.
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