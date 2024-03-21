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    • Белоруссия – Черногория: прогноз на товарищеский матч, 21 марта

    Белоруссия – Черногория: прогноз на товарищеский матч, 21 марта

    В четверг, 21 марта, сборная Белоруссии дома сыграет с Черногорией. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

    Белоруссия

    Подопечные Карлоса Алоса Феррера в последних пяти матчах выиграли две встречи, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Лучшим бомбардиром команды является Макс Эмбонг. Футболист отличился тремя мячами в девяти играх сборной.

    Черногория

    Сборная Черногории в последних пяти матчах одержала три победы и дважды сыграла вничью. Лучшим бомбардиром команды является Стеван Йоветич. Форвард имеет в своем активе три гола в восьми матчах команды.

    Прогноз на матч Белоруссия – Черногория

    История противостояния команд насчитывает 4 матча, в которых дважды выигрывала Черногория, еще две встречи закончились ничейным результатом. В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворитом являются черногорцы. Наш прогноз – победа Черногории (1.94).

    Источник: «Бомбардир»

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