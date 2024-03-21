В четверг, 21 марта, сборная Белоруссии дома сыграет с Черногорией. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Белоруссия

Подопечные Карлоса Алоса Феррера в последних пяти матчах выиграли две встречи, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Лучшим бомбардиром команды является Макс Эмбонг. Футболист отличился тремя мячами в девяти играх сборной.

Черногория

Сборная Черногории в последних пяти матчах одержала три победы и дважды сыграла вничью. Лучшим бомбардиром команды является Стеван Йоветич. Форвард имеет в своем активе три гола в восьми матчах команды.

Прогноз на матч Белоруссия – Черногория

История противостояния команд насчитывает 4 матча, в которых дважды выигрывала Черногория, еще две встречи закончились ничейным результатом. В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворитом являются черногорцы. Наш прогноз – победа Черногории (1.94).