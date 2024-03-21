Арустамян: «Уткин для всех нас бессмертен»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян опубликовал пост в память об умершем коллеге Василии Уткине.

«Мой любимый его репортаж – и один из любимых васиных – «Ювентус» – «Реал» в 2003-м. Эта работа стала для меня настольной книгой: по ней я учился комментировать. Туринский полуфинал ЛЧ я пересматривал десятки раз. Обязательно надо найти в родительской квартире кассету и переслушать – хотя, кажется, до сих пор помню все наизусть. «Какова буффонада!», «о, Недвед, о, Недвед, какая неосторожность!», «и они сожгли себя без остатка», «друзья, тяжелые чувства одолевают вашего комментатора: играют две его любимые команды», «швейцарец Урс Майер добавляет пять минут – человек из страны, где делают лучшие часы в мире» – примеры запредельного чувства языка, диалога с аудиторией и нерва игры.

В 2010-м я сидел в радиоэфире и увидел звонок от Васи – редкое тогда событие. Он предложил работу на «НТВ-Плюс». Момент пиковый эйфории всей моей жизни: Василий Уткин лично предлагает поработать вместе! Назавтра мы встретились в его кабинете в телецентре. Там Уткин сомневался: потяну ли я «Плюс», вообще работу в кадре и комментарий. И все же Вася в меня поверил. Мог пожурить, но давал свободу и никогда не ограничивал. Поддерживал – и на телевидении, и на ютуб-канале, и в «Коммент.Шоу».

Никак не думал, что стану васиным другом. С Юрием Розановым, рекомендовавшим меня Уткину, перейти на ты у нас так и не получилось. С Васей – легко. Он был потрясающим другом. Очень верным, надежным, искренним. Никогда не предавал и сам не терпел предательства.

Вася с удовольствием приезжал ко мне на утренний хаш. Мы, комментаторы, 1 января гостили у Васи на даче, где он варил свои знаменитые суточные щи. А традиционная вечеринка коллектива «ФК» вообще превращалась в событие года.

Общение с Уткиным – не только про бесконечные обеды и ужины. Я часто изливал Васе душу и выслушивал его – бывало, он в час ночи звал приехать в «Дом 12» на искреннюю беседу. Уткин был ранимым человеком, довольно одиноким, жившим, как он сам говорил, «прекрасной грустной жизнью».

Последние годы общение наше стало даже свободнее прежнего. Но звездой Вася для меня быть не переставал. Часто я пересылал его посты друзьям, добавляя: ну какой же Вася гений, сколько смысла он уложил в два-три слова! Русские медиа, телевидение, журналистика, язык, вся Россия осиротели без Уткина.

С другой стороны, Вася для нас всех бессмертен. Для всех, кто его слушал, кого он воспитал, кому дал дорогу и уделил внимание. Мы, бывшие коллеги, равно как и сотрудники «Симпл Спорта», футболисты «Эгриси», были ему не подчиненными, а членами семьи. В любой семье случаются ссоры, но теплота никуда не уходит.

Васина теплота с нами навсегда. Спасибо тебе большое за все, мой дорогой Василий Уткин«, – написал Арустамян.