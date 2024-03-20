Адамов: «Любой россиянин хочет играть в «Зените»

Защитник Арсен Адамов считает мечтой выступление за «Зенит».
- «Зенит» купил игрока у «Урала» за 5 миллионов евро в январе 2022 года.
«Сыграли ли роль в переходе сила «Зенита» и желание почувствовать вкус трофеев? Любой российский и не только российский футболист хочет играть в «Зените», быть в команде чемпионов. Мечта любого футболиста – играть в сильной команде», – сказал Адамов на ютуб-канале «СБГ Истории».
- Летом 2023 года «Зенит» отдал Адамова в аренду в «Оренбург».
- Она завершится в июне.