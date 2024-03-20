Геркус ответил, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает сезон.

«Очевидно, что Абаскаль уйдет из клуба по окончании сезона. Судя по слухам, что он хочет, чтобы ему заплатили за разрыв контракта по инициативе клуба и сам не уходит. Мне кажется, что руководство «Спартака» взяло курс на неторопливое расставание с ним по результатам сезона. Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст.

Лично я бы не стал его убирать. Есть только Кубок России, где можно зацепиться, а в чемпионате шансы на медали невысокие. Если у «Спартака» нет уже на пороге специалиста, который может быстро что-то исправить, то сейчас нет смысла увольнять Абаскаля», – сказал Геркус.