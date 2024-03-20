Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Геркус ответил, когда «Спартак» уволит Абаскаля

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает сезон.

    «Очевидно, что Абаскаль уйдет из клуба по окончании сезона. Судя по слухам, что он хочет, чтобы ему заплатили за разрыв контракта по инициативе клуба и сам не уходит. Мне кажется, что руководство «Спартака» взяло курс на неторопливое расставание с ним по результатам сезона. Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст.

    Лично я бы не стал его убирать. Есть только Кубок России, где можно зацепиться, а в чемпионате шансы на медали невысокие. Если у «Спартака» нет уже на пороге специалиста, который может быстро что-то исправить, то сейчас нет смысла увольнять Абаскаля», – сказал Геркус.

    • Контракт Гильермо действует еще год.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Ближайший соперник – «Урал».

    Новости по теме
    Шалимов упрекнул Абаскаля 21
    «Спартак» принял решение по Абаскалю после победы над «Оренбургом» 29
    Мостовому не нравится реклама Абаскаля 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+