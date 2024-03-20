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    • Арсен Адамов объяснил, почему в 2022 году перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

    Арсен Адамов объяснил, почему в 2022 году перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

    Защитник Арсен Адамов объяснил свой трансфер в «Зенит» в январе 2022 года.

    • «Зенит» купил игрока у «Урала» за 5 миллионов евро.

    «Мы были с «Уралом» на сборах, вели переговоры с «Локомотивом», я уже должен был перейти… Президент сказал мне, что есть официальное предложение от «Зенита», как понял, не смогли договориться с «Локомотивом» по деньгам. Они хотели разбить выплаты на три года, что не устроило президента, а «Зенит» был готов заплатить сразу...» – сказал Адамов на ютуб-канале «СБГ Истории».

    • Летом 2023 года «Зенит» отдал Адамова в аренду в «Оренбург».
    • Она завершится в июне.

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    Источник: «Чемпионат»

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