Арсен Адамов объяснил, почему в 2022 году перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

Защитник Арсен Адамов объяснил свой трансфер в «Зенит» в январе 2022 года.

«Зенит» купил игрока у «Урала» за 5 миллионов евро.

«Мы были с «Уралом» на сборах, вели переговоры с «Локомотивом», я уже должен был перейти… Президент сказал мне, что есть официальное предложение от «Зенита», как понял, не смогли договориться с «Локомотивом» по деньгам. Они хотели разбить выплаты на три года, что не устроило президента, а «Зенит» был готов заплатить сразу...» – сказал Адамов на ютуб-канале «СБГ Истории».