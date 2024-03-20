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    • В РФС не верят, что Карпин может «задолбаться» работать в сборной

    В РФС не верят, что Карпин может «задолбаться» работать в сборной

    Генсек РФС Максим Митрофанов не верит, что Валерию Карпину может надоесть тренировать сборную России.

    – У вас есть план на случай, если одним утром Карпин проснeтся и поймeт, что задолбался?

    – Планы всегда есть. Но если он проснeтся с такой мыслью, тогда и будем обсуждать.

    – Вы верите в такое развитие событий?

    – Как генсек РФС я обязан допускать любой вариант развития событий, но этот вариант я отрицаю.

    • Карпин в команде с 2021 года.
    • С 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
    • Завтра, 21 марта, россияне примут Сербию в товарищеском матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1710958727
    Как только снимут бан и появится что-то кроме товарищеских матчей, вот тогда Карпину надоест.
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