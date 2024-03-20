В РФС не верят, что Карпин может «задолбаться» работать в сборной

Генсек РФС Максим Митрофанов не верит, что Валерию Карпину может надоесть тренировать сборную России.
– У вас есть план на случай, если одним утром Карпин проснeтся и поймeт, что задолбался?
– Планы всегда есть. Но если он проснeтся с такой мыслью, тогда и будем обсуждать.
– Вы верите в такое развитие событий?
– Как генсек РФС я обязан допускать любой вариант развития событий, но этот вариант я отрицаю.
- Карпин в команде с 2021 года.
- С 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
- Завтра, 21 марта, россияне примут Сербию в товарищеском матче.