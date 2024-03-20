В РФС не верят, что Карпин может «задолбаться» работать в сборной

Генсек РФС Максим Митрофанов не верит, что Валерию Карпину может надоесть тренировать сборную России.

– У вас есть план на случай, если одним утром Карпин проснeтся и поймeт, что задолбался?

– Планы всегда есть. Но если он проснeтся с такой мыслью, тогда и будем обсуждать.

– Вы верите в такое развитие событий?

– Как генсек РФС я обязан допускать любой вариант развития событий, но этот вариант я отрицаю.