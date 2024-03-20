Геркус призвал прощаться с Промесом

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по ситуации вокруг Квинси Промеса.
«Со спортивной точки зрения Квинси Промес очень сильный футболист и добавлял команде. Конечно, многие всe ещe его сильно любят, но мне кажется, что с ним надо потихоньку прощаться. Слишком существенные минусы в этой истории для клуба.
Ситуация тяжeлая для всех, но будь я на месте руководства «Спартака», я бы стремился сотрудничать с игроком. При этом надо понимать, что у этой ситуации нет хорошего решения», – сказал Геркус.
- Ранее Промеса покинули сотрудники «Спартака».
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».