Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Геркус призвал прощаться с Промесом

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по ситуации вокруг Квинси Промеса.

    «Со спортивной точки зрения Квинси Промес очень сильный футболист и добавлял команде. Конечно, многие всe ещe его сильно любят, но мне кажется, что с ним надо потихоньку прощаться. Слишком существенные минусы в этой истории для клуба.

    Ситуация тяжeлая для всех, но будь я на месте руководства «Спартака», я бы стремился сотрудничать с игроком. При этом надо понимать, что у этой ситуации нет хорошего решения», – сказал Геркус.

    • Ранее Промеса покинули сотрудники «Спартака».
    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».

    Новости по теме
    Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака» 48
    Transfermarkt обнулил стоимость Промеса 11
    Депай объяснил, почему поддерживает осужденного Промеса 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+