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    Талалаев прокомментировал возможный выход «Химок» в РПЛ

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаева сказал, что возглавляет сильнейшую команду Первой лиги.

    – У вас впереди тяжелейший график – игры с махачкалинским «Динамо», «Енисеем» и «Арсеналом».

    – А мне нравится играть в футбол с хорошими командами.

    – У вас нет опасений за судьбу путевки в РПЛ?

    – Я вам уже говорил с первого тура, когда вы испытывали опасения за это, что у нас все будет хорошо.

    – Впереди матч с махачкалинским «Динамо». Вы считаете эту команду сильнейшей в лиге, учитывая то, как она прошла осенний этап?

    – Считаю нас сильнейшей командой лиги.

    • После 23 туров подмосковный клуб лидирует в Первой лиге, опережая идущий вторым «Акрон» на одно очко.
    • Талалаев возглавляет «Химки» с апреля прошлого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    АлексМак
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    молодчик!
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