Талалаев прокомментировал возможный выход «Химок» в РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаева сказал, что возглавляет сильнейшую команду Первой лиги.

– У вас впереди тяжелейший график – игры с махачкалинским «Динамо», «Енисеем» и «Арсеналом».

– А мне нравится играть в футбол с хорошими командами.

– У вас нет опасений за судьбу путевки в РПЛ?

– Я вам уже говорил с первого тура, когда вы испытывали опасения за это, что у нас все будет хорошо.

– Впереди матч с махачкалинским «Динамо». Вы считаете эту команду сильнейшей в лиге, учитывая то, как она прошла осенний этап?

– Считаю нас сильнейшей командой лиги.