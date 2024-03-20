Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

Российский полузащитник Александр Головин занял 20 место в рейтинге самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt. Он разделил эту позицию еще с тремя футболистаами.
Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценил в 30 миллионов евро.
В топе самых дорогих игроков присутствуют в основном футболисты «ПСЖ», причем в нем пять игроков разделили третье место:
1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 180 млн евро.
2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» – 65 млн евро.
3. Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 60 млн евро.
3. Нуну Мендеш, «ПСЖ» – 60 млн евро.
3. Усман Дембеле, «ПСЖ» – 60 млн евро.
3. Рандаль Коло Муани, «ПСЖ» – 60 млн евро.
3. Мануэль Угарте, «ПСЖ» – 60 млн евро.
8. Маркиньос, «ПСЖ» – 55 млн евро.
9. Джонатан Дэвид, «Лилль» – 50 млн евро.
9. Гонсалу Рамуш, «ПСЖ» – 50 млн евро.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- Он перешел в стан монегасков из ЦСКА за 30 миллионов евро.