Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

Российский полузащитник Александр Головин занял 20 место в рейтинге самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt. Он разделил эту позицию еще с тремя футболистаами.

Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценил в 30 миллионов евро.

В топе самых дорогих игроков присутствуют в основном футболисты «ПСЖ», причем в нем пять игроков разделили третье место:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 180 млн евро.

2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» – 65 млн евро.

3. Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 60 млн евро.

3. Нуну Мендеш, «ПСЖ» – 60 млн евро.

3. Усман Дембеле, «ПСЖ» – 60 млн евро.

3. Рандаль Коло Муани, «ПСЖ» – 60 млн евро.

3. Мануэль Угарте, «ПСЖ» – 60 млн евро.

8. Маркиньос, «ПСЖ» – 55 млн евро.

9. Джонатан Дэвид, «Лилль» – 50 млн евро.

9. Гонсалу Рамуш, «ПСЖ» – 50 млн евро.