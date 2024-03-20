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    Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

    Российский полузащитник Александр Головин занял 20 место в рейтинге самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt. Он разделил эту позицию еще с тремя футболистаами.

    Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценил в 30 миллионов евро.

    В топе самых дорогих игроков присутствуют в основном футболисты «ПСЖ», причем в нем пять игроков разделили третье место:

    1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 180 млн евро.

    2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» – 65 млн евро.

    3. Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ» – 60 млн евро.

    3. Нуну Мендеш, «ПСЖ» – 60 млн евро.

    3. Усман Дембеле, «ПСЖ» – 60 млн евро.

    3. Рандаль Коло Муани, «ПСЖ» – 60 млн евро.

    3. Мануэль Угарте, «ПСЖ» – 60 млн евро.

    8. Маркиньос, «ПСЖ» – 55 млн евро.

    9. Джонатан Дэвид, «Лилль» – 50 млн евро.

    9. Гонсалу Рамуш, «ПСЖ» – 50 млн евро.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Он перешел в стан монегасков из ЦСКА за 30 миллионов евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1710925220
    180 за бегунка?? ахах))) Красная цена тридцатка!!
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    ilichkadr
    1710929389
    За что купили, за то и продаем?
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