Хлусевич рассказал о желании сыграть в присутствии ультрас «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сказал, кого ждет на матчах команды

«Я очень сильно жду ультрас «Спартака». Третий год пошел, а я еще ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах. Ни одной игры в чемпионате и Кубке [не провел]. Вроде только один товарищеский матч был, когда они приходили. Это был единственный матч, а в официальных ни разу. Конечно, хочется сильной поддержки в этом матче с Сербией и Парагваем. Думаю, сербские болельщики и наши будут. Будет интересно», – сказал Хлусевич.