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    • Хлусевич рассказал о желании сыграть в присутствии ультрас «Спартака»

    Хлусевич рассказал о желании сыграть в присутствии ультрас «Спартака»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сказал, кого ждет на матчах команды

    «Я очень сильно жду ультрас «Спартака». Третий год пошел, а я еще ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах. Ни одной игры в чемпионате и Кубке [не провел]. Вроде только один товарищеский матч был, когда они приходили. Это был единственный матч, а в официальных ни разу. Конечно, хочется сильной поддержки в этом матче с Сербией и Парагваем. Думаю, сербские болельщики и наши будут. Будет интересно», – сказал Хлусевич.

    • Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года.
    • В нынешнем защитник провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
    • С 1 декабря на всех стадионах чемпионата России введен Fan ID.

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    Источник: «Чемпионат»

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