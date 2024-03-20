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    Ургант раскрыл детали последнего разговора с Уткиным

    Телеведущий Иван Ургант опубликовал пост в соцсетях в связи со смертью Василия Уткина.

    По его словам, неделю назад они созвонились после двухлетнего перерыва в общении.

    «Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может больше. Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днями рождения. Сообщениями.

    А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его 50-летию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил.

    Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него, живет ли он по-прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!

    А потом Вася рассказал, что после интервью у Гали Юзефович ему на день рождения подарили уже целых пять книг «Сильмариллион» . А я и не знал, что он любит Толкина, и конечно, забыл про его день рождения.

    А потом мы попрощались и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого…

    Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно», – написал Ургант.

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Бомбардир»

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