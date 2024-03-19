Романцев прокомментировал смерть Уткина

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти бывшего комментатора Василия Уткина.

«Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришел в себя. Очень неожиданно.

Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу.

Уткин – это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел свое мнение. Уникальная личность, на мой взгляд.

Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я», – заявил Романцев.