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    Романцев прокомментировал смерть Уткина

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти бывшего комментатора Василия Уткина.

    «Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришел в себя. Очень неожиданно.

    Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу.

    Уткин – это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел свое мнение. Уникальная личность, на мой взгляд.

    Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я», – заявил Романцев.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Al Nikki
    1710875793
    Будет не хватать его комментариев и оценок происходящего в нашем болоте....
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