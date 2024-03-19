Собчак раскритиковала Канделаки из-за ее слов о смерти Уткина

Журналист Ксения Собчак осталась недовольна постом Тины Канделаки про смерть Василия Уткина.

«Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Канделаки. Все это знают.

Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк», – написала Собчак в своем телеграм-канале.