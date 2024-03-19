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    • Собчак раскритиковала Канделаки из-за ее слов о смерти Уткина

    Собчак раскритиковала Канделаки из-за ее слов о смерти Уткина

    Журналист Ксения Собчак осталась недовольна постом Тины Канделаки про смерть Василия Уткина.

    «Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Канделаки. Все это знают.

    Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    slavutiq70
    1710873632
    Первый раз согласен с Собчак ...
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    Алексей З
    1710874617
    Дамы , давайте просто помолчим... Потом счёты сведёте.
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    Бриг
    1710874674
    Помню, как Ксюша целовалась с Канделаки взасос на одном из шоу.
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    MaxRnD
    1710874794
    Чья б корова мычала ...
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