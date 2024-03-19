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    • Канделаки отреагировала на смерть Уткина, с которым конфликтовала

    Канделаки отреагировала на смерть Уткина, с которым конфликтовала

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на смерть комментатора Василия Уткина.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    «С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание.

    В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих, ему надо было рассказать, как прошли съемки в Бразилии, подходит ли ему кепочка, которую я сказала ему примерить, и многое другое.

    Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим.

    Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни.

    Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом», – написала Канделаки.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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