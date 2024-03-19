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    Алвес попросил суд временно освободить его из тюрьмы

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к суду.

    Экс-футболист попросил временно освободить его из тюрьмы – пока приговор не вступит в силу.

    «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие», – сказал 40-летний бразилец.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: Telecinco

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