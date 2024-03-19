Алвес попросил суд временно освободить его из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к суду.
Экс-футболист попросил временно освободить его из тюрьмы – пока приговор не вступит в силу.
«Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие», – сказал 40-летний бразилец.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.