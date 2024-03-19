Алвес попросил суд временно освободить его из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к суду.

Экс-футболист попросил временно освободить его из тюрьмы – пока приговор не вступит в силу.

«Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие», – сказал 40-летний бразилец.