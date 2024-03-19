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    Пловчиха Ефимова встала на защиту Промеса

    Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, болеющая за «Спартак», не стала осуждать Квинси Промеса.

    По ее мнению, у каждого есть право на ошибку.

    • Футболиста арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    – Как вам футбольный «Спартак»? Взяли и потеряли Промеса, который остался в ОАЭ.

    – Мне кажется, в футболе постоянно какие‑то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает.

    Главное – взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России всe будет нормально.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1710845272
    Ага , с кем не бывает )))
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    алдан2014
    1710845307
    Не судите и судимы не будете.
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    АлексМак
    1710845780
    ну и дура
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    baggio80
    1710848051
    А теперь торговля наркотой и порезать родню это приключение а мы тут думали что это преступление ну тогда да Юлия вы правы Промес вообще не виноват это у него квест такой был в жизни ))))
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