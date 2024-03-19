Пловчиха Ефимова встала на защиту Промеса

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, болеющая за «Спартак», не стала осуждать Квинси Промеса.
По ее мнению, у каждого есть право на ошибку.
- Футболиста арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
– Как вам футбольный «Спартак»? Взяли и потеряли Промеса, который остался в ОАЭ.
– Мне кажется, в футболе постоянно какие‑то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает.
Главное – взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России всe будет нормально.