Кудряшов прокомментировал арест Промеса в ОАЭ

Федор Кудряшов порассуждал о том, насколько болезненной станет для «Спартака» потеря Квинси Промеса.

Футболиста арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Это значимая потеря для «Спартака». За те годы, которые он провел в клубе, он стал лидером. Не думаю, что эта потеря пройдет безболезненно.

Какое‑то время на перестройку команде понадобится. Но я надеюсь, что «Спартак», как большой клуб, найдет замену и выход из этой ситуации», – сказал Кудряшов.