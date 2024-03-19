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    Кудряшов прокомментировал арест Промеса в ОАЭ

    Федор Кудряшов порассуждал о том, насколько болезненной станет для «Спартака» потеря Квинси Промеса.

    • Футболиста арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    «Это значимая потеря для «Спартака». За те годы, которые он провел в клубе, он стал лидером. Не думаю, что эта потеря пройдет безболезненно.

    Какое‑то время на перестройку команде понадобится. Но я надеюсь, что «Спартак», как большой клуб, найдет замену и выход из этой ситуации», – сказал Кудряшов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1710843144
    Потеря Квинси больно ударила по клубу. Антоша конечно чудик,скорее всего в голове ещё мальчик. Но почему взрослые дяди из клуба не контролировали ситуацию?
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