Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В Нидерландах назвали условие для возвращения Промеса в «Спартак»

    В Нидерландах назвали условие для возвращения Промеса в «Спартак»

    В Нидерландах опасаются, что экстрадиция Квинси Промеса из ОАЭ сорвется.

    Юрист в комментарии De Telegraaf предупредил, что процесс выдачи футболиста может в любой момент завершиться неудачей.

    «Почему у нас так мало говорят о деле Промеса? Это связано с несколькими аспектами.

    Во-первых, судебные разбирательства по поводу его экстрадиции займут много времени. И здесь нужно быть крайне осторожными. Если в юридической процедуре будет допущена малейшая ошибка, это приведeт к тому, что запрос не будет удовлетворeн.

    Тогда Промеса не экстрадируют, и в этом отношении всe будет кончено. Квинси без проблем сможет вернуться в «Спартак», – заявил нидерландский юрист.

    • Промес был на зимнем сборе «Спартака».
    • Футболиста арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Стало известно, чем кормят Промеса в тюрьме 5
    Сотрудники службы безопасности «Спартака», пытавшиеся помочь Промесу, вернулись в Москву из Дубая 3
    Тренер сборной Нидерландов рассказал о своем отношении к словам Депая в поддержку Промеса
    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1710799814
    Не нужно этого наркоторговца в России!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+