В Нидерландах назвали условие для возвращения Промеса в «Спартак»

В Нидерландах опасаются, что экстрадиция Квинси Промеса из ОАЭ сорвется.

Юрист в комментарии De Telegraaf предупредил, что процесс выдачи футболиста может в любой момент завершиться неудачей.

«Почему у нас так мало говорят о деле Промеса? Это связано с несколькими аспектами.

Во-первых, судебные разбирательства по поводу его экстрадиции займут много времени. И здесь нужно быть крайне осторожными. Если в юридической процедуре будет допущена малейшая ошибка, это приведeт к тому, что запрос не будет удовлетворeн.

Тогда Промеса не экстрадируют, и в этом отношении всe будет кончено. Квинси без проблем сможет вернуться в «Спартак», – заявил нидерландский юрист.