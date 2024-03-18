Быстров поддержал увольнение Ивича из «Краснодара»

Владимир Быстров оценил решение руководства «Краснодара» сменить главного тренера.

– Как вы поняли ситуацию в «Краснодаре», где Галицкий выгнал Ивича?

– Отлично. Тренер не устраивал хозяина клуба. Он хозяин – что хочет, то и делает.

– Не считаете это самодурством?

– Нет. Считаю, что это правильное решение. Если внутри что-то неправильно идет, это не приносит удовольствия, зачем это терпеть?

Мучается и тренер, и руководство, и футболисты, которые все понимают. Расстались – и расстались, пожав друг другу руку.

– Но теперь эта команда может и второе место не занять.

– Они и с ним [Ивичем] могли вполне не занять. Если бы Ивич начал вторую часть сезона нормально, его бы не смогли убрать.

Невозможно «Химкам» на Кубок проигрывать. Какой бы там состав ни был, не имеешь права так делать. Как он начал этой весной?

– Неудачно, да.

– А если ты борешься за чемпионство, ты дома должен выгрызать эти три очка. Дома, при полном стадионе, создали три момента, один забили.

– Поняли назначение Мусаева?

– Он знает команду, знает правила клуба.

– Его два раза выгоняли.

– Не выгоняли, а отправляли в отставку. Это разные вещи. Выгоняли – это когда пинком под зад и закрыли дверь. А здесь просто отправили в отставку и сказали: «приходите завтра», и все довольны.