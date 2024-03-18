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    ЦСКА интересуется нигерийским вингером

    ЦСКА хочет купить флангового нападающего Олувашолу Огундану.

    По информации журналиста Вене Касагранде, клуб РПЛ предложил 700 тысяч долларов за 70 процентов прав на него.

    Сейчас вингер выступает за молодежку «Фламенго» на правах аренды. У бразильцев есть опция выкупа – 450 тысяч долларов за 70% прав.

    Агент 19-летнего нигерийца Тиагу Калисту подтвердил интерес со стороны ЦСКА.

    – Интерес со стороны ЦСКА к Огундане действительно есть. Но никакого предложения от них в размере 700 тысяч долларов не поступало – это неправда.

    – Как оцените вероятность трансфера?

    – Все зависит от ЦСКА.

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    Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде

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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1710785794
    "ниг.ерийским вингером" красивая упаковка!
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