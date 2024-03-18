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    • Адвокат определил сроки возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

    Адвокат определил сроки возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

    Адвокат Сергей Жорин дал комментарий по поводу пребывания Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе «Спартака».
    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    «Действительно судебный процесс о решении вопроса по экстрадиции может занять длительное время. В редких случаях бывает так, что он действительно занимает несколько лет. Но в среднем – срок решения занимает от 6 месяцев до 1,5 лет.

    Когда человек содержится под стражей до суда, процессы решения проходят значительно быстрее. Не исключаю, что адвокаты Промеса могут добиться изменения меры пресечения, если убедят суд в том, что игрок не будет скрываться от суда, никуда не сбежит», – сказал адвокат.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710769819
    Повезло Свинси Промясу, что взяли его за наркоту в Голландии и дали всего 7. В России за такое срок был бы от пятнашки и выше. И пел бы на киче: - По тундре, по железной дороге, Где мчится поезд Воркута – Ленинград Гыгыгы
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