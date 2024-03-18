Адвокат определил сроки возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды

Адвокат Сергей Жорин дал комментарий по поводу пребывания Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе «Спартака».

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Действительно судебный процесс о решении вопроса по экстрадиции может занять длительное время. В редких случаях бывает так, что он действительно занимает несколько лет. Но в среднем – срок решения занимает от 6 месяцев до 1,5 лет.

Когда человек содержится под стражей до суда, процессы решения проходят значительно быстрее. Не исключаю, что адвокаты Промеса могут добиться изменения меры пресечения, если убедят суд в том, что игрок не будет скрываться от суда, никуда не сбежит», – сказал адвокат.