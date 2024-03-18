Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выделил трех футболистов из Чехии, которых он хотел бы заполучить для своей команды.

«Сто процентов Патрик Шик – очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом – Адамом Гложеком. Сейчас Адам отлично выступает за «Байер». И, наверное, Ладислав Крейчи – капитан пражской «Спарты».

Связывался ли я с кем-то из них? Нет, ничего такого не было», – сказал Личка.