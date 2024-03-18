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    • Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

    Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выделил трех футболистов из Чехии, которых он хотел бы заполучить для своей команды.

    «Сто процентов Патрик Шик – очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом – Адамом Гложеком. Сейчас Адам отлично выступает за «Байер». И, наверное, Ладислав Крейчи – капитан пражской «Спарты».

    Связывался ли я с кем-то из них? Нет, ничего такого не было», – сказал Личка.

    • Чех возглавил динамовцев прошлым летом.
    • Его контракт с клубом действует до конца сезона с опцией продления при выполнении определенных условий.
    • «Динамо» идет на 3-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1710768364
    Интересно , но в Динамо уже сейчас на поле выходят 7-8 легов, куда чехов ( даже гипотетически ) совать ? Хоть кто-нибудь об отечественном футболе задумывается ? Чтобы бороться с бразильским Зенитом нужны легионеры , а если так и дальше пойдёт , то для сборной игроков будут брать из ФНЛ. На высоких должностях практически везде выходцы из Питера, господа вы что-нибудь полезное для ОТЕЧЕСТВА сделаете ? Будь то спорт , экономика , искусство , ну хоть что-нибудь !!!
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