Личка назвал чешских игроков, которых хотел бы видеть в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выделил трех футболистов из Чехии, которых он хотел бы заполучить для своей команды.
«Сто процентов Патрик Шик – очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом – Адамом Гложеком. Сейчас Адам отлично выступает за «Байер». И, наверное, Ладислав Крейчи – капитан пражской «Спарты».
Связывался ли я с кем-то из них? Нет, ничего такого не было», – сказал Личка.
- Чех возглавил динамовцев прошлым летом.
- Его контракт с клубом действует до конца сезона с опцией продления при выполнении определенных условий.
- «Динамо» идет на 3-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.