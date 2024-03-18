Быстров язвительно высказался об участии «Спартака» в чемпионской гонке

Владимир Быстров прокомментировал происходящее в «Спартаке» за последние недели.

– Абаскаль спасся от отставки, обыграл «Оренбург». Как вы восприняли ситуацию?

– Еще бы «Оренбургу», которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере.

– Видите в «Спартаке», который теряет Промеса, футболистов, которые делают разницу?

– Разницу в чем? В интервью у них все идеально. Один не настроился, второй делает, что хочет. Третий остался в Дубае, четвертый – сам (с клубом) продлил контракт. Такое просто невозможно в профессиональном клубе.

– Вы считаете, что «Спартак» остался в чемпионской гонке?

– Как он мог там остаться, если он там не был?