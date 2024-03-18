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    • Быстров язвительно высказался об участии «Спартака» в чемпионской гонке

    Быстров язвительно высказался об участии «Спартака» в чемпионской гонке

    Владимир Быстров прокомментировал происходящее в «Спартаке» за последние недели.

    – Абаскаль спасся от отставки, обыграл «Оренбург». Как вы восприняли ситуацию?

    – Еще бы «Оренбургу», которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере.

    – Видите в «Спартаке», который теряет Промеса, футболистов, которые делают разницу?

    – Разницу в чем? В интервью у них все идеально. Один не настроился, второй делает, что хочет. Третий остался в Дубае, четвертый – сам (с клубом) продлил контракт. Такое просто невозможно в профессиональном клубе.

    – Вы считаете, что «Спартак» остался в чемпионской гонке?

    Как он мог там остаться, если он там не был?

    • «Спартак» набрал 31 очко в 20 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1710764421
    Не в бровь а в глаз быстрик))) как так то самая народная и не в гонке))
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    TIMOTHY
    1710764505
    Был же повержен сам Оренбург в ненужном кубке)) и кстати судья помогал тушинским активно
    Ответить
    Дъмитръ
    1710765572
    Тут теперь каждое помело будут за эксперта считать?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710768336
    Победили позорники второй состав Оренбурга с помощью судей. Ой как же стыдно за свинарник. Гыгыгы
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