Быстров язвительно высказался об участии «Спартака» в чемпионской гонке

Владимир Быстров прокомментировал происходящее в «Спартаке» за последние недели.
– Абаскаль спасся от отставки, обыграл «Оренбург». Как вы восприняли ситуацию?
– Еще бы «Оренбургу», которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере.
– Видите в «Спартаке», который теряет Промеса, футболистов, которые делают разницу?
– Разницу в чем? В интервью у них все идеально. Один не настроился, второй делает, что хочет. Третий остался в Дубае, четвертый – сам (с клубом) продлил контракт. Такое просто невозможно в профессиональном клубе.
– Вы считаете, что «Спартак» остался в чемпионской гонке?
– Как он мог там остаться, если он там не был?
- «Спартак» набрал 31 очко в 20 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.