Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на годы

De Telegraaf опубликовал новые данные о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.
Футболист «Спартака» находится в одной камере с несколькими заключeнными. Там его кормят только рисом и курицей.
Если бы Промес не сбежал с места ДТП, то заплатил бы стандартный штраф и избежал бы лишения свободы.
Теперь же 32-летний вингер может остаться в тюрьме ОАЭ на годы, поскольку процесс его экстрадиции в Нидерланды, вероятно, затянется из-за подачи апелляций.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.