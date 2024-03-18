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    Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на годы

    De Telegraaf опубликовал новые данные о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

    Футболист «Спартака» находится в одной камере с несколькими заключeнными. Там его кормят только рисом и курицей.

    Если бы Промес не сбежал с места ДТП, то заплатил бы стандартный штраф и избежал бы лишения свободы.

    Теперь же 32-летний вингер может остаться в тюрьме ОАЭ на годы, поскольку процесс его экстрадиции в Нидерланды, вероятно, затянется из-за подачи апелляций.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии (13)
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    TIMOTHY
    1710762705
    Дурилка картонная!! Ну хоть так то и то справедливо
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    Айболид
    1710763479
    Мог бы есть омаров и икру , но проклятый газпром настоял на курице с рисом . Фсястрана в свидетелях .
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    Suvorov71
    1710764570
    Вот и промквас сделал свое дело, перевез его в кресты, будет обучать помойных играть в футбол
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    Plyash
    1710765397
    Промес с дуру сделал то,что несколько лет не могли сделать правоохранители из Пи@ерландии - сам себя посадил,покинув место Д.Т.П.,что во многих странах,в том числе в России,является отягчающим обстоятельством.Мне просто интересно,юрист команды находился в расположении команды,с кем мог бы связаться Промес и не сделать эту глупость.
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    jabba-the-hat
    1710767091
    Вот почему всех дегенератов (и игроков,и функционеров,и агентов,и болельщиков) тянет в одну команду?! Красно-белая клоака засасывает всех! Так будет теперь всегда?
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    Алексей З
    1710767341
    Это его выбор, его жизнь, бмжовский бомбардир , пора бы уже вам успокоиться. Ну что вы, дебилы ,ещё хотите ? Промес не в Спартаке , не в России, ну что вам ещё надо ? Неужели он когда-то пол-Питера отье.ал и вы теперь все жаждите его смерти что ли ? Город дураков !!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710768501
    После устриц и фуагра рис наверное не лезет в глотку губошлёпу. А деньги стремительно улетают на адвокатов. Гыгыгы
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    Дубина
    1710769401
    У трех блохастых клонов одно и тоже((( Сказано блекло-голубые.
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    BlackMurder
    1710770666
    Жду новости, как он сел на бутылку за мясо по-французски
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