Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на годы

De Telegraaf опубликовал новые данные о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

Футболист «Спартака» находится в одной камере с несколькими заключeнными. Там его кормят только рисом и курицей.

Если бы Промес не сбежал с места ДТП, то заплатил бы стандартный штраф и избежал бы лишения свободы.

Теперь же 32-летний вингер может остаться в тюрьме ОАЭ на годы, поскольку процесс его экстрадиции в Нидерланды, вероятно, затянется из-за подачи апелляций.