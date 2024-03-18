В 23 туре Первой лиги «Тюмень» дома сыграет с «Аланией». Игра состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Тюмень»

Команда занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 очков. «Тюмень» выиграла 10 матчей, в 6 играх сыграла вничью и потерпела столько же поражений. Сибиряки забили 28 голов и пропустили 20 мячей.

Владикавказцы идут на 7 месте с 33 очками. Команда в 22 поединках выиграла восемь встреч, в девяти матчах сыграла вничью и проиграла пять поединков. «Алания» забила 24 гола и пропустила 25 мячей.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»

В трех последних очных встречах по разу выиграли «Тюмень» и «Алания», еще одна игра завершилась ничьей. Обе команды демонстрируют невыразительные результаты, а владикавказцы и вовсе не выигрывают на протяжении девяти матчей кряду. Предположим, в матче будет забито немного голов. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.68).