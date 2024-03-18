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    • «Черноморец» – «Шинник»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    «Черноморец» – «Шинник»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    В 23 туре Первой лиги новороссийский «Черноморец» дома сыграет с ярославским «Шинником». Игра состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Черноморец»

    Новороссийцы занимают 16 место в турнирной таблице и имеют в своем активе 21 очко. Команда в 22 матчах Первой лиги выиграла четыре встречи, по девять раз проиграла и сыграла вничью. «Черноморец» забил 20 голов и пропустил 28 мячей.

    «Шинник»

    Ярославцы идут на 11 месте с 27 очками. Команда выиграла семь матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Шинник» забил 27 голов и пропустил 35 мячей.

    Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»

    Все три последние очные встречи выиграл ярославский «Шинник». Что касается текущей игровой формы, то новороссийцы в последних трех играх одержали две победы, а «Шинник» праздновал успех один раз. Предположим, игра получится небогатой на голы. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.46).

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    Источник: «Бомбардир»

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