В 23 туре Первой лиги новороссийский «Черноморец» дома сыграет с ярославским «Шинником». Игра состоится в понедельник, 18 марта, и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Черноморец»

Новороссийцы занимают 16 место в турнирной таблице и имеют в своем активе 21 очко. Команда в 22 матчах Первой лиги выиграла четыре встречи, по девять раз проиграла и сыграла вничью. «Черноморец» забил 20 голов и пропустил 28 мячей.

«Шинник»

Ярославцы идут на 11 месте с 27 очками. Команда выиграла семь матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Шинник» забил 27 голов и пропустил 35 мячей.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»

Все три последние очные встречи выиграл ярославский «Шинник». Что касается текущей игровой формы, то новороссийцы в последних трех играх одержали две победы, а «Шинник» праздновал успех один раз. Предположим, игра получится небогатой на голы. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.46).