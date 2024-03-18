В понедельник, 18 марта, московская «Родина» дома сыграет с краснодарской «Кубанью». Игра состоится в рамках 23 тура Первой лиги и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Родина»

Москвичи с 34 баллами идут на 6 месте в турнирной таблице. Команда в 22 матчах Первой лиги выиграла 9 встреч, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Родина» забила 34 гола и пропустила 20 мячей. Отметим, отставание от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ составляет четыре балла.

«Кубань»

Краснодарцы с 21 баллом идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Кубань» забила 11 голов и пропустила 17 мячей.

Прогноз на матч «Родина» – «Кубань»

Три последние очные встречи команд закончились победами «Родины» и «Кубани», еще одна игра была сведена к ничьей. На наш взгляд, «Родина» фаворит матча, поэтому сделаем ставку на москвичей (1.36).