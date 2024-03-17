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    • «Кто я? Я – оно»: Лунев высказался о жесткой пропаганде ЛГБТ* в Германии

    «Кто я? Я – оно»: Лунев высказался о жесткой пропаганде ЛГБТ* в Германии

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, что ему больше всего не нравилось в Германии.

    • Футболист до прошлого лета выступал за «Байер».
    • Он провел 2 сезона в немецком клубе.

    – Что-то есть, что тебе прямо не понравилось в Германии? Все-таки там топ-чемпионат, в топ-3 входит, я даже считаю, что в топ-2.

    – Вот эта жесткая пропаганда ЛГБТ*. Со школ, с детских садиков... Мне это не нравится, понятное дело...

    – То есть эта пропаганда есть?

    – Мы встречали русскоговорящих людей, причем разных – одни жили в Дортмунде, другие в Дюссельдорфе, еще где-то – и вот они рассказывали, что у них в детских садах и первых классах школ есть уроки сексуального образования.

    Приведу один пример: мальчик ударил девочку в школе или в садике. Мама или папа приходит в садик, воспитательница говорит: «Вот, ваш мальчик ударил девочку». И [родитель] говорит: «Ты что делаешь? Девочек нельзя трогать, они... ну, девочки».

    Ему отвечают: «Вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны! Он может драться с кем угодно, почему вы разделяете мальчика и девочку?»

    Для меня это странные вещи. Воспитание, которое дали мне родители, та система образования, которая у нас была, в том числе и садик – у нас совершенно другие ценности были.

    Вот эти вещи для меня дичь. Есть конкретное гендерное разделение, по крайней мере.

    – А женщина может обидеть?

    – У них вообще что угодно делается. Ты можешь поменять пол: хочешь – так, хочешь – можешь вообще ходить с непризнанным полом. «Кто я? Я – оно.

    * – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии (30)
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    Mirak92
    1710680106
    Есть сериал,по одноименному кино "Недетские игры aka. Чаки" Смотришь и понимаешь ,что это край.12-13 летние персонажи ,пидо...сы ! Это не нормально,это не мода ,это болезнь . Если все начнут однополую любовь,мы вымрем. Хотя давно пора ,нужно отдать долг флоре и фауне. и перестать терзать землю,своим ублю...им поведением. Меня слегка бомбануло .Хороших вам выходным друзья,любители футбола
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    Semenycch
    1710680834
    Гейроппе нет места в России! Мы страна и общество традиционалистские! Для нас образ жизни, подвиги Рюрика, Ольги, Невского, Донского, Петра Великого, Суворова, Кутузова, Горчакова святы. Мы их потомки и должны сохранить традиции величайшей страны для потомков!
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    qwertyйцукен
    1710680889
    Ну и где тут пропаганда ЛГБТ ? Просто говорят что есть свобода выбора в этих делах.Или кто то натурала принуждает стать геем ? Лунев намешал все в кучу.Футболист же--недалек мозгами.Гы гы
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1710682894
    Если команда носит радужную повязку или болельщики демонстрируют флаг на трибунах, то это уже прямая пропаганда. В России было бы неплохо показывать флаги ЛГБТ перечеркнутые. Надо тоже как-то с этим бороться
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710683969
    — Как называется человек, который спит с мужчиной? — Гей! — Неправильно, женщина. Гыгыгы
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    alefreddy
    1710690081
    ЛгБТ рулит и Промеса пытаются усадить они же не в той стране играет
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    raritet
    1710690444
    Многие , возможно, не поймут меня. Могу сказать однозначно , что таким образом , под видом ВЕРХОВЕНСТВА ДЕМОКРАТИИ идет конкретная борьба с консервативными обществами и в первую очередь , это очередной коммерческий ход: для всех этих сообществ формируется мода и киноиндустрия, шоу- бизнес продвигают эту моду. А это коллосальные деньги. Конечно , это не спасает от всемирного кризиса , только чуток отодвигает конец нашей планеты. Когда человек теряет привычные ориентиры , он впадает в истерику- а это и есть закат человечества.
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