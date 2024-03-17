Журналист De Telegraaf: «Промес становится рыцарем без коня»

Журналист De Telegraaf Ван ден Хойвел констатировал начало финансового краха Квинси Промеса.
«Вполне возможно, что дело с экстрадицией затянется. Но поток его денег уже прекращается из-за невозможности играть в футбол.
Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать.
Проще говоря, над его головой сгустились тeмные тучи», – сказал Ван ден Хойвел.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.