Журналист De Telegraaf: «Промес становится рыцарем без коня»

Журналист De Telegraaf Ван ден Хойвел констатировал начало финансового краха Квинси Промеса.

«Вполне возможно, что дело с экстрадицией затянется. Но поток его денег уже прекращается из-за невозможности играть в футбол.

Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать.

Проще говоря, над его головой сгустились тeмные тучи», – сказал Ван ден Хойвел.