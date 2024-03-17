Лунев рассказал о провокациях в Германии

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, как в Германии относятся к русским.

Футболист до прошлого лета выступал за «Байер».

Он провел 2 сезона в немецком клубе.

«В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная. В городе бывали случаи на дороге. Провокации, фразы, жесты.

Как они узнавали, что русский? Ездил на машине с российскими номерами, перевез свою. Показывали средний палец.

Один раз стояли в пробке, водитель из рейсового автобуса, немец, с козлиной бородкой и кольцом в носу высунулся, неформал, начал махать руками, визжать.

Была мысль остановиться и спросить, что он хочет. Без российских номеров вообще спокойно», – сказал Лунев.