Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лунев рассказал о провокациях в Германии

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил, как в Германии относятся к русским.

    • Футболист до прошлого лета выступал за «Байер».
    • Он провел 2 сезона в немецком клубе.

    «В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная. В городе бывали случаи на дороге. Провокации, фразы, жесты.

    Как они узнавали, что русский? Ездил на машине с российскими номерами, перевез свою. Показывали средний палец.

    Один раз стояли в пробке, водитель из рейсового автобуса, немец, с козлиной бородкой и кольцом в носу высунулся, неформал, начал махать руками, визжать.

    Была мысль остановиться и спросить, что он хочет. Без российских номеров вообще спокойно», – сказал Лунев.

    Новости по теме
    Лунев назвал сильнейшую команду Европы 2
    Лунев прокомментировал вылет «Карабаха» из Лиги Европы от «Байера» 1
    Кафанов ответил, может ли Лунев стать первым номером в сборной России
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Янвapь 69
    1710677263
    Немец был хряк ? Эти бл9 могут
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+