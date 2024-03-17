Орбан из «Лиона»: «Если ты родился бедным в Африке, ты умрешь с голоду»

Нигерийский нападающий «Лиона» Джифт Орбан пожаловался на экономическую отсталость Африки.

«Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты бедный во Франции, государство тебе поможет, о тебе позаботятся. А в Африке ты ничего не получишь и умрешь с голоду. Поэтому все африканцы хотят играть в футбол.

В моем штате Нигерии если ты без денег, то жить невозможно. Я каждый день искал еду. Теперь я хочу помочь всем бедным. Они просыпаются утром и не могут найти ничего на завтрак», – сказал Орбан.