Орбан из «Лиона»: «Если ты родился бедным в Африке, ты умрешь с голоду»

Нигерийский нападающий «Лиона» Джифт Орбан пожаловался на экономическую отсталость Африки.
«Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты бедный во Франции, государство тебе поможет, о тебе позаботятся. А в Африке ты ничего не получишь и умрешь с голоду. Поэтому все африканцы хотят играть в футбол.
В моем штате Нигерии если ты без денег, то жить невозможно. Я каждый день искал еду. Теперь я хочу помочь всем бедным. Они просыпаются утром и не могут найти ничего на завтрак», – сказал Орбан.
- 21-летний Джифт стоит 20 миллионов евро.
- В «Лион» он перешел зимой из «Гента».
- В Лиге 1 Орбан успел провести 7 матчей, 0 голов.