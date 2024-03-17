Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Орбан из «Лиона»: «Если ты родился бедным в Африке, ты умрешь с голоду»

    Орбан из «Лиона»: «Если ты родился бедным в Африке, ты умрешь с голоду»

    Нигерийский нападающий «Лиона» Джифт Орбан пожаловался на экономическую отсталость Африки.

    «Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты бедный во Франции, государство тебе поможет, о тебе позаботятся. А в Африке ты ничего не получишь и умрешь с голоду. Поэтому все африканцы хотят играть в футбол.

    В моем штате Нигерии если ты без денег, то жить невозможно. Я каждый день искал еду. Теперь я хочу помочь всем бедным. Они просыпаются утром и не могут найти ничего на завтрак», – сказал Орбан.

    • 21-летний Джифт стоит 20 миллионов евро.
    • В «Лион» он перешел зимой из «Гента».
    • В Лиге 1 Орбан успел провести 7 матчей, 0 голов.

    Новости по теме
    «Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024
    «Клермон» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024
    «Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Давид59
    1710662734
    Но может после этого родишься баобабом.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+