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    • Лунев прокомментировал вылет «Карабаха» из Лиги Европы от «Байера»

    Лунев прокомментировал вылет «Карабаха» из Лиги Европы от «Байера»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о вылете команды из Лиги Европы от «Байера».

    • В ответном матче азербайджанцы проиграли 2:3, несмотря на то что вели 2:0.
    • В 1-й игре команды сыграли 2:2.
    • В 1/4 финала «Байер» сыграет с «Вест Хэмом».

    «Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счeте 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество… Конечно, это больно. Были ли в моей карьере более драматичные матчи? Нет, ни одна игра не всплывает. Нужно восстанавливаться, сейчас это в прошлом. Сделать выводы, что не получилось, посмотреть нюансы, приведшие к голам. Это футбол», – сказал Лунев.

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    Источник: ютуб-канал C&C Show

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    Комментарии (1)
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    kutuzov112
    1710665539
    Это, потому, что он набрался опыта, у Зенита (с) Г.С. Орлов.
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