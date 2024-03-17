Лунев прокомментировал вылет «Карабаха» из Лиги Европы от «Байера»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о вылете команды из Лиги Европы от «Байера».

В ответном матче азербайджанцы проиграли 2:3, несмотря на то что вели 2:0.

В 1-й игре команды сыграли 2:2.

В 1/4 финала «Байер» сыграет с «Вест Хэмом».

«Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счeте 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество… Конечно, это больно. Были ли в моей карьере более драматичные матчи? Нет, ни одна игра не всплывает. Нужно восстанавливаться, сейчас это в прошлом. Сделать выводы, что не получилось, посмотреть нюансы, приведшие к голам. Это футбол», – сказал Лунев.