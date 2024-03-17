В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Айнтрахт». Матч пройдет в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

«Боруссия» Д

Команда Эдина Терзича занимает 5-е место в Бундеслиге, набрав 47 очков. «Боруссия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 50:31.

От зоны Лиги чемпионов дортмундцы отстают на 2 очка, при этом имеют игру в запасе.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» набрал 40 очков в 25 играх и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Дино Топпмеллера добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 41:32.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

29.10.23 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 3:3;

22.04.23 «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 4:0;

29.10.22 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 1:2;

08.01.22 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 2:3;

14.08.21 «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 5:2.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Айнтрахт»

Кураж после выхода в четвертьфинал ЛЧ поможет хозяевам поля победить. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.63.