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    • «Боруссия» Д – «Айнтрахт»: прогноз на матч 26 тура Бундеслиги, 17 марта

    «Боруссия» Д – «Айнтрахт»: прогноз на матч 26 тура Бундеслиги, 17 марта

    В воскресенье, 17 марта, в 26-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Айнтрахт». Матч пройдет в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

    «Боруссия» Д

    Команда Эдина Терзича занимает 5-е место в Бундеслиге, набрав 47 очков. «Боруссия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 50:31.

    От зоны Лиги чемпионов дортмундцы отстают на 2 очка, при этом имеют игру в запасе.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» набрал 40 очков в 25 играх и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Дино Топпмеллера добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 41:32.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 29.10.23 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 3:3;
    • 22.04.23 «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 4:0;
    • 29.10.22 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 1:2;
    • 08.01.22 «Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 2:3;
    • 14.08.21 «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 5:2.

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Айнтрахт»

    Кураж после выхода в четвертьфинал ЛЧ поможет хозяевам поля победить. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.63.

    Источник: «Бомбардир»

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