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    «Интер» – «Наполи»: прогноз на матч 29 тура Серии А, 17 марта

    В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Наполи». Матч пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

    «Интер»

    Команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А, набрав 75 очков. «Интер» одержал 24 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл, разница мячей 70:13

    «Интер» – лучший в лиге по количеству побед, забитым и пропущенным мячам. Отрыв от команды, идущей на 2-м месте, составляет 16 очков.

    «Наполи»

    У «Наполи» 44 очка и 7-е место в таблице. Подопечные Франческо Кальцоны добыли 12 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 43:32.

    От зоны еврокубков неаполитанцы отстают на 3 очка, от зоны ЛЧ – на 10.

    Очные встречи

    • 03.12.23 «Наполи» – «Интер» – 0:3;
    • 21.05.23 «Наполи» – «Интер» – 3:1;
    • 04.01.23 «Интер» – «Наполи» – 1:0;
    • 12.02.22 «Наполи» – «Интер» – 1:1;
    • 21.11.21 «Интер» – «Наполи» – 3:2.

    Прогноз на матч «Интер» – «Наполи»

    После вылета из Лиги чемпионов командам остается сосредоточиться на решении задач в чемпионате. Полагаем, что «Интер» окажется удачливее в этом деле, прогноз – П1 с коэффициентом 1.58.

    Источник: «Бомбардир»

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