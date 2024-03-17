В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Наполи». Матч пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

«Интер»

Команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А, набрав 75 очков. «Интер» одержал 24 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл, разница мячей 70:13

«Интер» – лучший в лиге по количеству побед, забитым и пропущенным мячам. Отрыв от команды, идущей на 2-м месте, составляет 16 очков.

«Наполи»

У «Наполи» 44 очка и 7-е место в таблице. Подопечные Франческо Кальцоны добыли 12 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 43:32.

От зоны еврокубков неаполитанцы отстают на 3 очка, от зоны ЛЧ – на 10.

Очные встречи

Прогноз на матч «Интер» – «Наполи»

После вылета из Лиги чемпионов командам остается сосредоточиться на решении задач в чемпионате. Полагаем, что «Интер» окажется удачливее в этом деле, прогноз – П1 с коэффициентом 1.58.