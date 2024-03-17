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    • Ротенберг прокомментировал вылет «Сочи» из Кубка России от «СКА-Хабаровска»

    Ротенберг прокомментировал вылет «Сочи» из Кубка России от «СКА-Хабаровска»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России от «СКА-Хабаровска».

    • Сочинцы проиграли в серии пенальти на своем поле.

    «В этой встрече тренер дал сыграть ребятам, которые были во втором составе. Но вместо того, чтобы биться и зарабатывать себе место в основе, они вышли на поле вальяжно. Играли дома – на матч приходят зрители, которые хотят посмотреть на свою команду. Но они получают такой футбол... Это недопустимо! Тренер футболистам говорит одно, а они выходят играть вальяжно. Не знаю, откуда это...

    Соперник – команда из Первой лиги. Они-то приехали побеждать! Какой смысл бить выше ворот Серхио Кордове в серии пенальти, если у тебя мандраж? Чтобы показать свое превосходство? В итоге это выливается в то, что ты не попадаешь по воротам», – сказал Ротенберг.

    • Сочинцы идут в РПЛ последними.
    • Отставание до зоны переходных матчей – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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