Ротенберг прокомментировал вылет «Сочи» из Кубка России от «СКА-Хабаровска»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России от «СКА-Хабаровска».

Сочинцы проиграли в серии пенальти на своем поле.

«В этой встрече тренер дал сыграть ребятам, которые были во втором составе. Но вместо того, чтобы биться и зарабатывать себе место в основе, они вышли на поле вальяжно. Играли дома – на матч приходят зрители, которые хотят посмотреть на свою команду. Но они получают такой футбол... Это недопустимо! Тренер футболистам говорит одно, а они выходят играть вальяжно. Не знаю, откуда это...

Соперник – команда из Первой лиги. Они-то приехали побеждать! Какой смысл бить выше ворот Серхио Кордове в серии пенальти, если у тебя мандраж? Чтобы показать свое превосходство? В итоге это выливается в то, что ты не попадаешь по воротам», – сказал Ротенберг.